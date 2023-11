$!25N en Cartagena: mujeres en marcha, unidas contra la violencia

El 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las mujeres, un espacio en el que las manifestantes piden mayor seguridad, y exigen la creación de una política pública no solo para mujeres, sino también para diversidades sexuales y de género.

Estas manifestaciones han contribuido a cambiar la mentalidad de la sociedad cartagenera y promovido la igualdad de género.

"El Distrito no me cuida, me empobrece y asesina". Bajo esa consigna el año pasado, mujeres y feministas de Cartagena y Bolívar salieron a marchar. Este viernes 25 de noviembre nuevamente se conmemora esta fecha.

Este 25 de noviembre las mujeres en Cartagena y Bolívar conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres, bajo la consigna “Contra la violencia patriarcal, racista y capitalista. Mujeres por la vida, la paz y la autonomía”. A partir de una gran movilización social, las mujeres se toman las calles exigiendo espacios labores, escuelas, universidades, espacios públicos y hogares libres de violencia. Las mujeres siguen siendo las principales víctimas de delitos sexuales cometidos por familiares, parejas, ex parejas y conocidos. Además, enfrentan violencias en las empresas, las cuales actúan con total impunidad enfermando los cuerpos de las mujeres para aumentar su productividad. Las mujeres denunciamos, además, que hay madres en los barrios populares que están luchando contra las violencias policiales racistas, sin que cuenten con las suficientes medidas de protección. De igual forma, marchamos por las lideresas en barrios de Cartagena y municipios de Bolívar, que enfrentan la presencia de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de las violencia.