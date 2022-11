25N en Cartagena: mujeres marcharán en contra de la violencia

“El Distrito no me cuida, me empobrece y asesina”. Bajo esa consigna mujeres y feministas de Cartagena y Bolívar saldrán a marchar este 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

La marcha comenzará a las 2 de la tarde en la bomba Texaco del Pie de La Popa, seguirá por Manga, tomará la calle de la Media Luna y finalizará en la Plaza de la Aduana.

“Este es un momento que nos convoca con mayor ímpetu dadas las alarmantes realidades que enfrentan día a día miles de mujeres cartageneras racializadas y empobrecidas, que ante el innegable incremento de la violencia e inseguridad en nuestra ciudad somos las principales y más seriamente afectadas”, dijeron las organizadoras de la marcha a través de un comunicado.

Las mujeres enfatizaron que con esta manifestación buscan visibilizar la necesidad de garantías que requieren las mujeres de Cartagena en materia de cuidado, atención y protección institucional.