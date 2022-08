40 abuelitos del hogar San José, sin luz desde el lunes

Voluntarias del asilo

“No tenemos acceso a información monetaria, no sabemos cómo les llegan los recursos para pagar los servicios públicos y los alimentos, lo que sí sabemos es que la administración distrital no los ha apoyado. Anteriormente los alcaldes mandaban recursos cada dos meses, pero hace mucho eso no pasa. La que siempre manda ayudas es la Arquidiócesis de Cartagena y el sector privado que nos tiende la mano a las que hacemos voluntariado”, finalizó la denunciante.

Sobre esta situación, la empresa Afinia tomó atenta nota y anunció que gestionará cuanto antes la solución para este tradicional asilo de Cartagena.