40% de Cartagena estará sin agua, almacénela debidamente y evite enfermedades

La OMS indica que el almacenamiento adecuado del agua potable es esencial. Recomienda utilizar recipientes limpios, resistentes al sol y herméticamente cerrados para evitar la contaminación. Los recipientes deben lavarse regularmente y mantenerse en un lugar fresco y oscuro para prevenir la proliferación de microorganismos.

El agua mal almacenada puede estar expuesta a contaminantes, como bacterias, virus y químicos. El consumo de agua contaminada puede causar una serie de enfermedades, como diarrea, cólera, disentería y fiebre tifoidea, que pueden ser mortales, especialmente en áreas con acceso limitado a atención médica.

La organización indica que, para optimizar el uso del agua almacenada, debe priorizar su consumo para beber y cocinar. El agua potable no debe desperdiciarse en actividades que no requieran su calidad, como lavar autos o regar jardines. El agua de lluvia también puede ser recolectada y utilizada para tareas no relacionadas con el consumo humano.