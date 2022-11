5 ideas para hacer adornos navideños con materiales reciclables

En Cartagena no hay nieve, pero los ciudadanos de las ingenian para decorar a su estilo, teniendo en cuenta nuestras tradiciones. La Navidad no se arma de la noche a la mañana, y aunque algunos decidan improvisar y hacer largas final en diciembre para comprar luces y cintas de tela, no faltan los que están decorando la casa desde un mes antes.

La alegría de ver la casa envuelta de tradición navideña puede ocasionar uno que otro gasto, por lo que no estaría nada mal que reemplaces los costosos y contaminantes decorativos de siempre, por unos hechos a mano, ecológicos y súper económicos.

(Lea también: Logra un ambiente ecológico en tu oficina con estas 5 recomendaciones)

Hoy, al estilo de Pinterest, te daremos cinco ideas que pueden servirte de inspiración para decorar tu casa en Navidad y te quedarán hasta para regalarle o venderle a tus vecinos. Toma apuntes, y recuerda que no hay reglas, puedes darles tu toque personal.

Adornos para decorar el arbolito con tapas de gaseosa

Las tapas de botellas que sueles botar, ahora te van a servir para hacer este hermoso adorno de Navidad reciclado. Es una de las opciones más económicas y sencillas de hacer.