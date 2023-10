Admirable: Turista hizo de todo por buscar al dueño de billetera que se encontró

Ana Milena Miguez García es nativa del departamento de Boyacá y en unas cortas vacaciones por Cartagena, mientras le daba una vuelta trotando a El Laguito con su hijo de seis años, se encontró con los documentos de una persona. Cuenta que se detuvo a mirar la billetera que encontró en el piso y al revisar lo que había en su interior, notó que estos documentos no le pertenecían a un colombiano. Por la información que leyó, comprobó que los documentos que tenía en sus manos eran de un ciudadano italiano, que probablemente estaba viviendo en Cartagena. Lea también: Semana de receso: más de 25 mil personas viajaron a la zona insular “El día 09 de octubre de 2023 en la ciudad de Cartagena de Indias, en el sector el Laguito, encontré unos documentos del ciudadano Italiano Leonardo Raia, dentro de los cuales está una cédula de extranjería, una tarjeta del Banco BBVA, una tarjeta de Transcaribe y dinero en efectivo ($240.000)”, relató Ana Milena.

La mujer no se quedó de brazos cruzados, su primer paso fue intentar contactar al extranjero por medio de todas sus redes sociales. “Yo escribí a las redes sociales del señor Leonardo para informarle y hacerle entrega de los documentos pero no atendió mi llamado, adicionalmente un teléfono en Cartagena pero no fue posible ubicarlo allí, y por mi regreso a Bogotá no me fue posible hacer más por ubicarlo, por lo que tomé la decisión de dejarlos en la estación de policía de Bocagrande (Calle 4 No 1-23 Bocagrande Parque frente a hotel Caribe, mecar.ebocagran@policia.gov.co) con el Patrullero Michel Pérez quien tomó registro de los documentos y el dinero que deje para entregarlos al señor Leonardo”, contó Ana Milena.

También agregó: “yo volví a escribirle al señor Leonardo en sus redes sociales informarle dónde quedaron sus documentos pero al parecer no ha leído o por lo menos no me ha contestó los mensajes. Luego llame a una emisora local de Cartagena para que emitieran el mensaje. Sus documentos y dinero fueron dejados el 12 de octubre de 2023 a la 1:30 p.m. en la estación de Policía de Bocagrande”. ¡Apareció el italiano! Ayer martes 17 de octubre El Universal contactó a Ana Milena, quien explicó que afortunadamente logró tener comunicación con el señor Leonardo Raia. “Hablé con él, me dio las gracias, pero me dijo que no había podido recibir los documentos, ya que no encontró en la estación de Policía al patrullero con los documentos, me dijo que volvería a ir otro día por ellos. Eso fue lo último que supe del señor”, indicó la mujer.

Horas después este medio logró contactar al italiano Leonardo Raia, quien expresó sertirse totalmente afortunado. "Yo daba los papeles por pedidos, ya el agente en la estación de Bocagrande me entregó la billetera con mis papeles y el dinero. Soy un afortunado porque mi cartera cayó en manos de una colombiana honesta. En mi país cuando se encuentran una billetera por lo general sacan la plata, pero entregan los papeles a una entidad y uno los reclama, pero ella hizo hasta lo imposible por entregarme todo", expresó Raia.