Adrenocromo, el supuesto eslabón secreto de la explotación sexual infantil

Sound of Freedom. ‘Sonido de la libertad’, acá. Ese no es el eslogan de campaña de ninguno de los 16 candidatos a la Alcaldía de Cartagena ni el nombre de uno de esos libros blanquitos y rosaditos que se venden al lado de las cajas registradoras de los almacenes de cadena. No, así se llama una de las películas que más controversia ha provocado en los últimos tiempos, desde el pasado 4 de julio, día de su estreno. Lea: ‘Sound of Freedom’: la película que arrasa en cines fue grabada en Cartagena

Rechazada por Netflix, Disney y Amazon, y víctima de una posible campaña de invisibilización, la película basada en hechos reales, grabada en Cartagena y en Bogotá, habla sobre las redes internacionales de tráfico y explotación sexual de niños. Su protagonista, Tim Ballard (Jim Caviezel), se embarca en una peligrosa misión que involucra el rescate de niños atrapados por una red transfronteriza de pedófilos. En Cartagena, muchos esperan su estreno en cines el próximo 31 de agosto, pues el flagelo de la trata y tráfico infantil con fines sexuales golpea tanto nuestras calles, nuestro Centro Histórico, nuestras playas. Nuestra noche.