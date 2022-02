Advierten que obras de Protección Costera afectarían al patrimonio

“Las intervenciones que se han realizado no afectan al patrimonio”

María Isabel Lugo, directora de Valorización

El experto explicó que no se puede afectar la escollera sumergida. “La norma dice que hay que alejarse como mínimo 100 metros del Bien de Interés Cultural. Cualquier intervención que querían hacer debían hacerla a 100 metros de distancia, es decir, en mar abierto. Eso, más o menos, te da 200 metros desde las murallas y la propuesta del proyecto es muy pegada”. Cabrera reiteró que emitieron alertas tempranas para evitar perder el título de patrimonio.

“La recomendación es que se tomen todas las observaciones que se hicieron, como el alejamiento. Los sectores de Bocagrande y El Cabrero no tienen inconvenientes. El tramo -monumento a Los Océanos y La Tenaza - no tiene aprobación. Eso quiere decir que están trabajando en intervenciones que no han sido aprobadas por el comité. Nosotros lo hacemos en primera instancia, pues en segunda instancia debe hacerlo el Consejo Nacional de Monumentos en Bogotá, adscrito al Ministerio de Cultura”, sentenció. Y concluyó: “Hay un concepto erróneo al considerar que eso es un sitio arqueológico. Esa escollera es similar a las murallas y están funcionando desde 1971. Somos conscientes que es un proyecto indispensable para la ciudad, pero debe hacerse de la mejor manera”.

Por su parte, la directora de Valorización, María Isabel Lugo, recalcó que las intervenciones que se han realizado no afectan al patrimonio.