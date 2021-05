Alcalde Dau vuelve a las marchas pese a indagación de la Procuraduría

En la mañana de este miércoles una nueva movilización convocada por el Comité Nacional del Paro avanza en Cartagena y en ella hace presencia el alcalde William Dau, pese a la indagación abierta en su contra por participar en las mismas. (Le recomendamos: Atento: así avanza la gran marcha de este miércoles 12 de mayo en Cartagena)

El pasado 8 de mayo se conoció que la Procuraduría Regional de Bolívar inició una indagación preliminar contra el alcalde por su acompañamiento en las manifestaciones en torno al paro nacional por supuestamente incumplir la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, la cual ordenaba a las autoridades nacionales y territoriales controlar las marchas y revocar los permisos concedidos.

Esto teniendo en cuenta que antes de la jornada de hoy, el burgomaestre participó en la marcha del 28 de abril, en la marcha del 5 de mayo, en la velatón en la India Catalina, en la marcha de Antorchas el 6 de mayo y la marcha hacia Bocagrande el pasado 7 de mayo.

Sobre su presencia este miércoles, el alcalde Dau explicó a El Universal que lo hace con el único fin de garantizar la seguridad, tranquilidad y no violencia durante la jornada.

“Estoy aquí para asegurarme que todo salga bien, que no haya traumatismos ni violencia por parte de la policía ni de los manifestantes”, aseguró. (Le recomendamos: Dau: “He participado en las marchas para garantizar seguridad”)

Respecto al proceso de la Procuraduría General, Dau manifestó que “la Procuraduría me ha abierto más investigaciones en los 16 meses que llevo de alcalde que lo hecho a cualquier mandatario en la historia de Cartagena. Yo sé que tarde o temprano me van a sacar del Palacio de la Aduana, yo me defiendo hasta donde pueda, pero no voy a sacrificar mis principios y a dejar de hacer lo que me parece correcto. Hasta el último día que esté en la Alcaldía defenderé a Cartagena y a los cartageneros”.