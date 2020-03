Alcaldía de Cartagena expide decreto con prohibiciones por coronavirus

A través del Decreto 0499 del 16 de marzo de 2020 la Alcaldía de Cartagena adoptó medidas y acciones sanitarias para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad, teniendo en cuenta que ya se confirmaron 3 casos.

El documento firmado por el alcalde William Dau establece que Cartagena es gran receptora de turistas de todo el mundo, razón por la cual se deben extremar las medidas que permitan cuidar a los ciudadanos.

“Estamos en una situación crítica frente al coronavirus. Todo el gabinete ha estado reunido, discutiendo, pensando, hablando, para tomar las medidas más procedentes frente a la crisis, trabajamos a 50 manos este documento para poder tomar estas decisiones”, afirmó el alcalde Dau.

Las prohibiciones y restricciones que se mencionarán a continuación son de obligatorio cumplimiento y su incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones. La duración de las mismas es desconocida, pues tendrán vigencia hasta que desaparezcan los casos de coronavirus en Cartagena. (Lea aquí: Sube a 54 el número de contagiados de coronavirus en Colombia)

“No crean que se van a pasar estar medidas por la faja. Cartagena merece responsabilidad de todos, merece que todos pongamos de nuestra parte. El COVID-19 no lo va a vencer la administración pública, lo vencemos todos acatando estas disposiciones”, dijo Dau.

Es necesario recordar que por órdenes del presidente, Iván Duque, al país no pueden ingresar personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días.

Colegios y universidades

De acuerdo con la decisión del Gobierno Nacional, “a partir de hoy los niños, niñas y jóvenes de instituciones de educación pública del país, no tendrán mas clases presenciales para proteger la salud de todos.”

- Se conmina a las instituciones de educación privada de los distintos niveles de formación, a tomar medidas de prevención y mecanismos alternativos y tecnológicos de impartición de la educación con el fin de suplir la presencialidad. (Lea aquí: España suma mil contagiados por coronavirus en un día)

Eventos y establecimientos

- Suspender todos los eventos y aglomeraciones públicas y privadas de carácter social, deportivas, artísticas, recreativas, culturales, religiosas, políticas o de cualquier otra índole.

- Restringir temporalmente las actividades comerciales en los establecimientos como discotecas, bares, tabernas, clubes nocturnos, salas de cine, casinos, licoreras, clubes sociales, salones de juegos, centros recreativos, moteles, estaderos, cantinas y similares.

- Limitar el servicio al público en restaurantes y cafeterías, los cuales deben garantizar que la distancia de sus clientes sea de un metro entre sí. La ocupación de mesas debe ser máximo del 30% de su capacidad normal. Horarios: De 06:00 am a 10:00 pm. Estimular y promover entre sus clientes, la comida a domicilio y para llevar.

Turismo

- Suspender la actividad turística comercial en: baluartes, museos, fortificaciones, chivas y buses turísticos. De igual manera se restringe toda actividad en las playas urbanas, corregimentales e insulares.

- Prohibir el zarpe y llegada de embarcaciones de tipo turístico y comercial en todos los muelles y marinas con destino al sector insular del Distrito de Cartagena, esto incluye al Muelle de La Bodeguita.

Transporte público

- Se restringe temporalmente el tránsito de motos con parrilleros en toda la ciudad, y la circulación de las mismas a partir de las 23:00 horas hasta las 4:59 am del día siguiente. Se exceptúa de esta medida motos de organismos de seguridad del Estado y socorro, empresas de vigilancia, escoltas, servicios domiciliarios y profesionales de salud en turno, fuerzas militares, armada nacional, policía nacional, autoridades de tránsito y CTI de la Fiscalía. (Lea aquí: Caos en Cartagena por protesta de mototaxistas)

- Se limita el acceso al sistema de transporte masivo, transporte público colectivo hasta en un 60% de la capacidad de ocupación de cada bus, buseta, buseton o articulado, así mismo se conmina para que en las filas los usuarios guarden una distancia mínima de un metro entre cada persona.

Circulación por el Centro

- Se restringe temporalmente la circulación de personas a partir de las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente en los sectores del Centro Histórico, Getsemaní, San Diego y La Matuna.

Escenarios deportivos

- Prohibir la apertura de escenarios deportivos, así como de las jornadas de vida saludables realizadas por el IDER.

Centros de salud

- Se les solicita a los hospitales, centros de salud y demás centros asistenciales restringir las visitas de familiares y amigos a sus pacientes.