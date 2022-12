“Alquilan la cancha y no sabemos en qué se gastan la plata”: vecinos de Las Gaviotas

“Somos dolientes de esta cancha, es nuestra, pero lamentablemente ha dejado de pertenecernos. El sendero peatonal está sucio, las plantas se han muerto. Hace un par de años había un cuidador que se encargaba del mantenimiento y le quedaron debiendo 3 millones de pesos. Además, muchos de nuestros niños y jóvenes tienen dificultades para poder jugar porque la cancha suele estar alquilada a personas de otros barrios; la hora la cobran a 40 ó 50 mil pesos y nosotros no sabemos qué hace la JAC con esa plata. Si la cancha es autosostenible, debería estar en mejores condiciones”, señaló la denunciante.

Según ellos, la Junta de Acción Comunal tiene a cargo la administración del escenario deportivo y lo está usufructuando, pero no hace la debida inversión para el mantenimiento del mismo y tampoco informa en qué son utilizados los recursos derivados de su alquiler.

“Estamos muy decepcionados por lo que está ocurriendo, nos quitaron la entrada y salida de vehículos porque nos pusieron un parqueadero y ya no se puede pasar. Además, en las noches la zona queda muy oscura. No entendemos por qué si hay plata del alquiler no han arreglado la iluminación alrededor”, sostuvo la mujer.