Con pico de botella amenazan a reconocida líder del barrio El Pozón

Pide mayores garantías

“Ese señor cree que yo soy soplona, que le paso hablando a la Policía y eso no es así. Yo no me meto con él, no me interesan las cosas que haga. La Policía llega a mi casa constantemente porque me viene a pasar revista. Yo soy una líder amenazada que gozo de protección y por eso es que la gente ve a los uniformados visitándome, pero no porque yo esté denunciando a nadie, ellos vienen a ver cómo estoy”, explicó la gestora social.

“Hace un mes me dio una cachetada pero me quedé callada para evitar más problemas. También le dice a la dueña de la casa que me eche. Ahora no solo se acercó con un pico de botella sino que después me gritó que me va a matar, que se va a beber mi sangre, que va a descuartizar a mis hijos, que va a arremeter contra mis hermanos. Es algo muy preocupante. Lo que él tenga con las autoridades no es por mi culpa, yo con él no me meto”, finalizó Nora.