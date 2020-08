Año escolar en Cartagena terminará bajo modalidad virtual

Desde que se conoció en el país la Directiva Ministerial 011 del 29 de mayo emitida por el Gobierno Nacional, donde el Ministerio de Educación Nacional aseguraba que los estudiantes poco a poco podían ir regresando a sus clases presenciales, desde la Federación Colombiana de Trabajadores (Fecode) y el Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (Sudeb), anunciaron que no estaban de acuerdo con esta medida.

Tanto así que el pasado 12 y 13 de agosto, realizaron una protesta virtual, donde exigían que esta directiva fuera eliminada, debido a que las instituciones educativas no cuentan con la infraestructura necesaria para implementar los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Ministerio de Salud, además, desde el Sudeb, Pedro Herrera indicó que “el sector educativo viene con un déficit financiero desde hace 20 años, por lo que no podemos implementar nada de este protocolo. Se quiere evitar más contagios y muertes en docentes y estudiantes, por lo que regresar en estas circunstancias no es garantía”.

Al conocerse esta decisión del Ministerio de Educación, desde la secretaría de Educación del Distrito, comenzaron a analizar la situación en la ciudad y después de realizar diversas reuniones con los rectores, docentes y padres de familia de las diferentes instituciones educativas oficiales y no oficiales de Cartagena, tomaron la determinación de que en la ciudad los niños, niñas y adolescentes terminarían el año escolar de manera virtual.

Esta decisión que fue tomada y dada a conocer en el mes de julio, ahora fue reafirmada por esta dependencia de la Alcaldía, al darse a conocer desde la Secretaria de Educación, la circular 116, donde se indicar la “continuidad de la prestación del servicio educativo bajo la modalidad de educación en casa de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales del Distrito de Cartagena”.