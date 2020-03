Apuestas de solidaridad en Cartagena por el coronavirus

Manga solidaria

Una Covid-tón

Por su parte el concejal del Partido Conservador Rodrigo Reyes planteó que el Distrito debe adelantar una especie de teletón por los efectos nefastos del COVID-19, a la economía de la ciudad en detrimento de los más pobres.

“Desde hace varios días estamos diciendo en nuestras redes que se haga una gran teletón, (una Covid-tón) para ayudar a las familias más necesitadas de Cartagena; en estos momentos de la arremetida de la pandemia del nuevo coronavirus.

Barranquilla ya lo anunció; no esperemos más por favor, ya nuestra familia está dispuesta a apoyar esta humilde causa. Invito al alcalde William Dau a promover esta propuesta; esto no es un tema político, porque no estamos en tiempos de elección, estamos en tiempo de solidaridad”, expresó el concejal Reyes. “No estamos haciendo populismo, ni buscando votos, ya las elecciones pasaron, estamos en un punto en que es imperiosa la solidaridad entre los cartageneros. Por eso los invito a todos a unirnos en esta causa”, dijo Reyes.

El concejal conservador anunció que el martes estará con su equipo y grupo político entregando ayudas a las familias más necesitadas.