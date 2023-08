Apuñalan a mototaxista en Mamonal para robarle la moto: así la rescataron

Eran las nueve de la noche del pasado sábado 5 de agosto cuando Carlos Arturo Gamarra* recibió una llamada en su celular, le avisaron que la moto que había puesto a trabajar se la llevaron unos delincuentes, quienes apuñalaron y dejaron malherido al joven al que le alquiló e vehículo.

Este caso se suma a muchos otros que poco se mencionan en la ciudad, bajo una modalidad de robo que utilizan sujetos para quedarse con ciertos modelos en específico de motocicletas. De hecho, las cifras revelan que en la comparación mes a mes de enero a junio entre el 2022 y el 2023 cada mes ha registrado un aumento de este tipo de hurtos en Colombia. Lea también: ¿Qué pasó con Goarbit? Respuestas tras su desaparición en Cartagena

“Yo soy dueño de esa moto, ese día estaba como de costumbre en la iglesia y me llamó mi esposa gritando, diciéndome que al muchacho le habían robado la moto. Yo afortunadamente tengo un sistema de GPS, así que verificamos y la moto estaba por Arroz Barato. El sistema que tengo me permite apagarla para que nadie más la utilice, así que procedí y la apagué”, contó Gamarra a El Universal.

La travesía apenas comenzaba, mientras el conductor era atendido en el hospital con una grave herida de arma blanca, Carlos Arturo llamó a la Policía para mostrarles lo que le indicaba el GPS, donde seguramente se encontraba su moto.

“Al muchacho lo abordaron cuando manejaba por Mamonal, le dieron dos puñaladas en la espalda y dos en el brazo, le perforaron un pulmón, según dicen los médicos. Yo llamé a la Policía y en cuestión de cinco minutos ya estaban acá en la casa hablando con mi esposa. La moto ya se dirigía por Nelson Mandela. Me salía a 15 km primero, luego a 50, o sea, que la llevaban empujando. Empezamos a observar el GPS con el mapa de los policías, y ya la moto se dirigía al Mirador de Cartagena, entonces los policías se fueron hasta allá para quitarles el vehículo”, narró el cartagenero.

Por su parte, Luis Gustavo Aparicio* se encontraba siendo intervenido en Hospital Universitario.

“Yo recuerdo que uno de los muchachos que me atracó tenía como un tatuaje, era como un conejo dibujado en el cuello y el otro tenía una trenza. Yo me los había encontrado en El Coreano en Blas de Lezo y ellos llegaron preguntando por una carrera, yo les cogí la carrera, íbamos los tres en la moto y cuando veo es que me meten en una calle y me pusieron una pistola. Me quitaron un anillo y me dieron con el cuchillo”, contó la víctima, quien aún se encuentra recibiendo asistencia en el hospital.

¡Apareció la moto!

Con los datos obtenidos por el GPS, la Policía se acercó al lugar y comenzó a preguntar de casa en casa.

“La moto duró como 20 minutos andando y como 15 minutos estacionada, yo me imaginé lo peor, pensé que le estaban desconectando el GPS, porque me dijeron que por ese lugar hay un desguace donde desarman las motos y las venden por 500.000 o un millón de pesos. Afortunadamente el policía llamó para darme la buena noticia y decirme que habían encontrado la moto detrás de una casa, como si fuera alguien que estuviera de visita”, concluyó Gamarra.