¿Qué pasó con Goarbit? Respuestas tras su desaparición en Cartagena

Hasta le fecha, la página oficial de Máximo, con más de 23.000 seguidores no ha vuelto a publicar ningún tipo de contenido, así como las cuentas oficiales de la compañía en las diferentes redes sociales. De hecho, quienes googlean la palabra Goarbit no encuentran mucha información en la actualidad.

Lo curioso es que para el 11 de julio de este año, promotores de esta misma plataforma lanzaron en redes sociales un post con un nuevo proyecto, donde dicen “haber aprendido de la experiencia y estar dispuestos a cumplir con sus obligaciones”. Aseguraron que lanzarían una plataforma DAO, supuestamente respaldada por Tiger Cyber House.

Las víctimas

Familias enteras, pequeños emprendedores y hasta celebridades se vieron involucrados en la polémica. Tal fue el caso de la influencer de Medellín, Yina Calderón, quien recibió fuertes críticas por promover Goarbit. Al final tuvo que emitir un comunicado retractándose.

“Yo duré en Goarbit bastante tiempo, a mí me fue bien, no tengo por qué decir lo contrario, ellos me respondieron por mi plata. Pero llegó un momento en el que me sentía responsable de lo que le estaba recomendando a la gente y de lo que pudiera pasar, tenía una corazonada de que se iba a caer. Yo soy muy cuidadosa con el tema de la publicidad y prefería mejor recuperar lo que había invertido y salirme a tiempo”, contó Calderón.

Otra víctima fue Daiver Arellano, un cartagenero que renunció a su trabajo por aventurar en los negocios digitales. En estos momento dice estar preocupado por todo el dinero que invirtió y no ha podido sacar.

“Nunca me voy a disculpar por lo que pasó con Goarbit, porque todos fuimos víctimas, a todos nos estafaron. Sin embargo, yo estoy dándole una solución a todas esas personas que confiaron en mí y las estoy orientando en el proceso mostrándoles alternativas más confiables y otros proyectos para trabajar”, contó Arellano a El Universal.