¿La estafa maestra? Familia denuncia pirámide en Cartagena por $41 millones

El joven cartagenero estaba endeudado, en medio de lo que muchos llaman “la crisis de los veinte años”; exceso de créditos, préstamos y tarjetas. Aquella situación fue la que lo llevó a buscar una forma de hacer dinero en corto tiempo “fácil y rápido”. La propuesta que le hizo un hombre en Barranquilla le convenció hasta tal punto de tomar la decisión.

“Yo estoy por graduarme de derecho. Para que a mí me embolaten es difícil, yo analicé muy bien aquella propuesta y lo conversé con unas tías y unas primas. Ellas me dijeron que también habían invertido con esa compañía y que les estaba llegando plata, que sí se veían los resultados. Incluso, me mostraron las transferencias que les llegaban de hasta cinco millones. Viendo que ya varias tías lo habían hecho, yo no tuve desconfianza alguna”, contó Rafael Hurtado a El Universal.

Rafael confió en la propuesta, pensó que por fin todas esas deudas que tenía se acabarían y podría pagarlas con las ganancias de la inversión en esta plataforma, así que pidió prestados $7 millones a una tía para comenzar, y de paso convenció uno a uno a varios miembros de su familia para que también invirtieran.

“Al principio todo era felicidad, ellos lograron pagar como seis meses y todo estaba bien, hasta que de un momento a otro el muchacho de Barranquilla que hacía las reuniones con nosotros comenzó a responder muy poco. Luego me dijo que tenían unos problemas”, aseveró el joven, quien tuvo que enfrentarse a la presión de su familia por un grupo de WhatsApp que tenían.