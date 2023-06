$!“Regalan una elegante comida y te endeudan”: denuncian estafa en Cartagena

Cartagena ha sido blanco de críticas por las diferentes estafas que han salpicado al turismo en los últimos años, sobre todo a turistas que denuncian constantemente cobros excesivos. Esta historia es diferente, tiene que ver con el turismo pero con una modalidad bastante particular.

Rosmery Julio y Édgar Villalobos, dos compañeros de trabajo recibieron por llamada una invitación para asistir al lanzamiento del nuevo menú de un lujoso restaurante en el Centro Histórico. No obstante, la sorpresa que se llevaron en esta “atención especial”, tenía otros fines. Hoy cuentan a El Universal su experiencia con una agencia que aseguran, se dedica a cometer presuntas estafas, sobre todo a adultos mayores pensionados. Lea también: “Venden turnos del Sisbén desde $15 mil”: denuncian estafas en Cartagena

“Yo estaba en el trabajo y me llamaron de una agencia de tours, me dijeron que al mediodía había un lanzamiento de unos nuevos platos en un restaurante del Centro. Mi compañera de trabajo y yo aceptamos la invitación porque el restaurante es reconocido y nos generó mucha confianza, aunque tengo que aclarar que el restaurante no tendría que ver en esto, porque cuando llegamos notamos que la supuesta agencia lo que hizo fue hacer una reserva en dicho lugar, al parecer esa es su forma de operar, deslumbrar primero a las personas”, contó Villalobos.