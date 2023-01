Video: Los polémicos eventos privados de Goarbit en Cartagena

El estampado que usan en las camisas es tropical, recargado. Muy poco suelen usar telas sin estampado o camisas lisas. La tendencia que usan va muy ligada al “new money”, lo opuesto al Old Money (los ricos tradicionales).

New Money en español es “nuevos ricos”, y está fuertemente influenciado por el consumismo y el esfuerzo por parecer rico. Estas personas exhiben con su ropa cómo ganan a través de sus salarios (ganancias comerciales o inversiones). Debido a esto, las personas con New Money en realidad pueden ser mucho más ricas que aquellas con Old Money, pero no en todos los casos.