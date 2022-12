“Ya nada es como antes”: inversores de Goarbit en Cartagena

Si te dicen que tienes la oportunidad de ser millonario, comprarte una casa grande, un auto, no tener que madrugar para ir a una esclavizante oficina y sobre todo, “convertirte en tu propio jefe” con solo invertir cierta cantidad de dinero y sin necesidad de estudiar algo por el estilo, ¿lo considerarías?

Esneider Pacheco terminó su carrera de ingeniería hace años; sin embargo, no logró una oportunidad laboral bien remunerada en la ciudad, por lo que vio en Goarbit una oportunidad para salir por fin del estancamiento, y aunque al principio todo se veía color de rosas, asegura que a medida que pasan los días todo se está pasando ‘de castaño a oscuro´.

No obstante, todo lo bueno que se publicaba en redes sociales parece estar desvaneciéndose. Algunos perfiles de Instagram han reemplazado la descripción de “inversor de Goarbit” por “inversor digital”. Es aquí donde surge la interrogante: ¿Qué está pasando con Goarbit? ¿Se está apagando la llama o es ahora cuando está más viva que nunca? Hoy El Universal contactó a un inversor de la plataforma para conocer su situación.

Pregunta sería: y los de GoArbit ya son millonarios? Ya no los escuché más

Jajaja a mi me da una risa la gente que se ríe de Goarbit de verdad nunca invirtieron un peso y les causa un dolor jajajaj por mi parte buena Plata le saqué y aún me falta bastante por sacarle 🤷🏻‍♂️😂 qué hay que ser paciente es otra cosa

Pacheco explica que desde hace unas semanas se permite que se retire cualquier día de lunes a viernes; no obstante “a la gente se le está quitando la emoción en torno a una nueva actualización que hicieron, que muy pocas personas están entendiendo por más tutoriales y videos que ellos manden. No entendemos el montón de cambios y reajustes que hay ahora, la gente nueva que está entrando no entiende, y ahora para invitar a más personas a que se unan es difícil, porque si yo no entiendo menos voy a poder convencer a otros para que lo hagan”.

Ya no existen los ‘viernes de retiro’

La plata se puede sacar solo si tienes de 50 dólares en adelante, pero hay nuevos usuarios que a en cuatro meses no alcanzan ni los 30 dólares de ganancia.

“Goarbit te cobra por buscarte contratos, por convertir el ‘Square token’ en pesos colombianos y te cobra por retirar. Ahora mismo la gente siente que esto no es rentable, para ellos si, pero para nosotros no, porque ahora el porcentaje de comisión para Goarbit es mucho mayor. En los grupos de WhatsApp hay inversores molestos, que están pidiendo su plata de regreso y dicen que no están de acuerdo con los nuevos cambios”, aseguró.

Pacheco agregó que las publicaciones últimamente han disminuido también. “Antes metían gente a cada rato y ya no, ya no publican casi historias ni promueven como antes. Antes era muy fácil hacer plata ahí, pero ahora es muy difícil para alguien que no sabe de eso entender los procesos”, concluyó.

Por otra parte, algunos usuarios se mantienen firmes y no bajan la guardia, aseguran serle leales a la compañía hasta en los momentos más difíciles.