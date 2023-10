Aquarela: pese a la promesa de demolición, sigue en pie

Una de las principales promesas de William Dau al asumir el poder como mandatario de los cartageneros era que demolería el edificio Aquarela, debido a que el juez administrativo 12 de Cartagena determinó que la estructura vulneraba los derechos colectivos al goce del espacio público; sin embargo, el alcalde de Cartagena se encuentra en el epílogo de su mandato y se marchará sin cumplir con lo prometido. Lea aquí: Colegios públicos y privados: una brecha que aún no se cierra

En la investigación, la Superintendencia sostiene que la torre 1 del proyecto no cumple con normas esenciales como la de sismo resistencia respecto a los índices de flexibilidad y sobreesfuerzo, el espectro sísmico de diseño, cimentación, resistencia al fuego y muros estructurales. Desde Promotora Calle 47 S.A.S. se defendieron e interpusieron una acción de tutela, exponiendo que “las unidades de vivienda no han sido culminadas y por tanto... ¿Cómo se puede determinar que no tienen la calidad requerida?”.