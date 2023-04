Arroz Barato, con sus cuatro canales sedimentados y esperando intervención

Ismael Leal, primer delegado de la JAC, hizo un llamado a la comunidad a tener mayor sentido de pertenencia y no solo evitar arrojar residuos a los canales, sino controlar para que otras personas no lleguen a contaminarlos. “Lo principal es que la misma comunidad tenga sentido de pertenencia y entienda que los caños no son botaderos, debemos tener cultura.

También le pedimos al Distrito que los canalicen y que los nivelen para que haya un buen flujo de agua en todos. Estos canales tienen mucha sedimentación y malos declives, eso también propicia tantas aguas estancadas. Requerimos maquinaria, retroexcavadoras para que saquen los escombros y los sedimentos que la gente echa a los caños”, indicó Leal.