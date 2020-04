Así fue el primer día de clases virtuales en Cartagena

Entre miedo, confusión y dudas iniciaron las clases virtuales los colegios oficiales y no oficiales de la ciudad, después de haber tenido de manera anticipada las vacaciones en el periodo del 16 al 27 de marzo, decretadas por el Ministerio de Educación, que tomó esta decisión con la esperanza de que al finalizar este tiempo, las puertas de estos planteles educativos volvieran a abrirse para recibir a los menores e impartir nuevamente la enseñanza de manera presencial, sin embargo, las cosas fueron empeorado por la pandemia, por lo que decidieron retomar las clases, pero esta vez de manera virtual.

Las historias

Es lunes, 20 de abril. Son las 7 de la mañana y Marcos, de 14 años, está sentado en la sala de su casa, frente al celular de su papá esperando que inicien las clases. Usa su uniforme y cumple con el horario habitual de clases, sin embargo, para Marcos este primer día fue algo difícil, porque en ocasiones su conectividad a internet se paralizaba, haciendo que perdiera el hilo de lo que sus docentes y demás compañeros estaban comentando.

Caso contrario le ocurrió a Camila, quien no tiene computador, celular, ni mucho menos conexión a internet para seguir con sus clases, por lo que tendrá que esperar que sus docentes le hagan llegar a su casa las cartillas o actividades físicas para no dejar de recibir clases.

“Yo creo que deberían saber qué estudiantes pueden y quienes no acceder a estas clases, además de que no debería ser tiempo completo como si estuvieran en el colegio, porque en ocasiones los padres que trabajamos desde casa no tenemos tiempo para estar pendientes a las clases, trabajar y demás”, dijo Carmen López, quien tiene 3 hijos en edad escolar.