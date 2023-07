Así Pazó Olaya cuenta lo bueno que se “esconde” en este barrio de Cartagena

Luis García Quintana.

Él, quien reside en el sector Estela de Olaya Herrera, llegó al colectivo por invitación de uno de sus cuatro compañeros una vez culminó la estrategia con la ARN. Los emprendedores jóvenes querían continuar con “Así Pazó Olaya”, de manera independiente, pero les hacía falta un presentador. Luis no tenía tal formación, estudiaba Administración y Comercio, pero “como que tenía madera”, dice entre risas.

Lo que buscaba -y aún busca- eran noticias positivas, justamente para mostrar la otra cara de ese barrio, esa que no involucra pandillas, balas, navajas, peleas con cuchillos o picos de botellas, ni drogas ni hurtos, y a veces ni sus habitantes lograban apreciar.

Hoy, la forma de comunicar de “Así Pazó Olaya”, al igual que la realidad de ese barrio es otra. Por una parte, ya no se enmarcan en las mencionadas secciones del noticiero, sino que son más flexibles y amplios en cuanto a su contenido, mismo que presentan en videos más cortos e interactivos, con una calidad superior.

Agrega que “hoy ya no se habla tanto de pandillas, ya no se ven tanto en nuestro barrio. El consumo de sustancias psicoactivas sigue siendo una problemática grave y aún se pueden ver robos, pero ya no es un barrio tan inseguro como lo era hace cinco o seis años”.

Con cuatro miembros, porque Brainer Ortiz se radicó en Chile, “Así Pazó Olaya” está abierto a alianzas que le permitan continuar creciendo en el periodismo y en el arte de comunicar con sentido y para la paz.