¡Atención! Distrito toma decisión frente a fallo que ordena demoler Aquarela

La Alcaldía de Cartagena presentó ante el Juzgado Décimo Segundo Administrativo Oral del Circuito una solicitud de aclaración y adición de la sentencia que ordena la demolición del edificio Aquarela.

El Distrito manifestó que si bien considera acertada la decisión de la juez de ordenar la demolición total de la edificación, es contradictorio que la Sociedad Promotora Calle 47 S.A.S. solo esté obligada a la demolición de 619.59 m², y el resto deba ser asumida por la Alcaldía de Cartagena, cuando a lo largo del proceso quedó demostrado que la vulneración de los derechos colectivos fue cometida por la constructora. Lea: ¡Atención! Apelarán a orden de demolición del edificio Aquarela

Es por ello que la administración distrital solicita al juzgado que aclare específicamente los numerales 1 y 4 de la sentencia, en los cuales declara la vulneración de los derechos colectivos invocados en la acción popular y ordena la demolición de la edificación.

Además, pide al despacho que se excluya de estos al Distrito de Cartagena, y se incluya a la Curaduría Urbana Nº 1 en la orden de demolición, ya que fue la autoridad que otorgó la licencia del proyecto. Lea: ¡Atención! Jueza ordena demolición total de la torre Aquarela

“Al encontrarse demostrado la vulneración de los derechos colectivos por parte de la constructora, quien de manera irregular construyó sobre el espacio público, resulta una contradicción que la restitución de dicho espacio público le corresponda al Distrito de Cartagena, pues de conformidad con la Ley 1801 de 2016 también citada por el despacho, en concordancia con la Ley 810 de 2003, la restitución del espacio público ocupado corresponde al infractor, no a la autoridad de policía, habiéndosele concedido dos meses para hacer las acciones necesarias para la restitución so pena de aplicar la facultad prevista en el artículo 194 de la Ley 1801, lo que se haría a su costa, y no a cargo de la autoridad que restablece el derecho vulnerado”, indica el Distrito en el escrito radicado ante el juzgado. Lea: “El presidente Petro no debe dejar sola a Cartagena con el caso Aquarela”

El equipo jurídico de la Alcaldía de Cartagena, tras hacer el análisis del fallo, evidenció que las consideraciones hechas por el juzgado a lo largo de la sentencia generan dudas, pues varios de sus argumentos no concuerdan con las órdenes de la parte resolutoria, y por tanto deben ser corregidas.