$!¡Atención! Habitantes de Palenque bloquean la carretera Troncal de Occidente

“Exigimos que se cumplan nuestros derechos porque nosotros no mendigamos, nosotros gestionamos; nosotros no pedimos, nosotros trabajamos; nosotros pagamos impuestos, somos patrimonio inmaterial de la humanidad y participamos activamente de los movimientos sociales afrocolombianos. Este es un país y un departamento que nos ha discriminado, que nos ha olvidado, que no tiene memoria, por eso estamos nuevamente en la vía para exigir nuestros derechos”, expresó uno de los voceros del plantón. Lea: Video: Críticas a Chawala por caída de fanático en Palenque, ¿lo empujaron?

Los manifestantes agregaron que no se van a mover de la carretera hasta no obtener soluciones, y advirtieron que si estas no llegan hoy mismo optarán por regresar mañana al mismo lugar a bloquear desde las 5 de la mañana.

“Los motivos de este paro es porque el pueblo de Palenque está reclamando sus derechos, tenemos muchos basureros satelitales, la Alcaldía de Mahates solo atiende los demás corregimientos y no entra ni mira para Palenque. Tenemos una contaminación ambiental muy grande, el arroyo principal está contaminado, las calles permanecen llenas de basuras, los niños andan con brotes en la piel, por eso y mucho más la comunidad salió. Aparte, tenemos las vía de acceso en pésimas condiciones y la Gobernación de Bolívar no nos apoya con el tema, estamos esperando que el gobernador también venga y nos resuelva. Aquí tenemos un proyecto de alcantarillado desde el año 2015 y ya no funciona bien porque hay rebosamiento de aguas residuales en las calles. La ciénaga del pueblo también está contaminada. Son muchos los argumentos que tenemos para realizar esta protesta”, expresó Keiner Simarra, uno de los líderes del corregimiento.