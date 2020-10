Bajo del Tigre, “como si nadie supiera que estamos aquí”

Aroldo Coneo, alcalde local 3, señaló: “Evaluaremos con Aguas de Cartagena por qué no le hacen el mantenimiento a los tanques, del cual sale agua cruda y no potable”. Con relación a la vía añadió que “efectivamente en esta administración se tiene pensado intervenir esa vía que va de Pasacaballos a Concordia, pero ya no será para este año, pues la pandemia ha limitado muchas cosas, pero para el año entrante se tiene proyectado y sabemos que con esto cambiará el estilo de vida de la comunidad”.

El alcalde local además indicó que ahora en la pandemia entregaron 110 ayudas humanitarias para que fueran distribuidas entre Bajo del Tigre y Concordia.