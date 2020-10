Barrio España, al rojo vivo por supuesta apropiación de antiguo colegio

Según información de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación, en el predio dejó de funcionar la institución educativa hace 10 años, quedando desocupado.

“El predio no es propiedad del Distrito de Cartagena y por ello no se podía intervenir la infraestructura educativa para mejorarla. Corresponde a las autoridades competentes investigar si se trata o no de una zona verde o de uso público”, expresaron. Por su parte, desde la Oficina de Planeación Distrital señalaron que estaban investigando el caso para esclarecer la titularidad del predio, pero hasta el cierre de esta edición no habían hecho un pronunciamiento oficial.