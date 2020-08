Bebé necesita un cateterismo, pero EPS no autoriza traslado

Desde principio de año, cuando Jean Carlos y Marisol supieron que serían padres por primera vez, no cabían de la dicha. Desde ese primer momento juraron que le darían todo su amor y que estarían siempre dispuestos a luchar por que su hijo llegara al mundo sano.

Sin embargo, las cosas no han salido como ellos pensaban, pues según indicaron su EPS Coomeva, no ha estado al pendiente de los tratamientos médicos que tanto Marisol como su hijo Milan Jael, quien nació el pasado 10 de julio, han estado requiriendo.

El pequeño, que cumplirá pronto un mes de nacido, está internado en la UCI Neonatal intensivo de la Clínica de la Mujer, donde ha estado conectado a un respirador, debido a que nació con una malformación congénita en su corazón, lo que quiere decir que tiene una arteria pulmonar con un tamaño más grande de lo normal para su edad.

“A él tuvieron que conectarlo para que pudiera respirar bien, pues debido a su problema del corazón, cada vez que come o llora se ahoga. Por eso necesita con urgencia el cateterismo pediátrico que el cardiólogo le ordenó, pero a la fecha Coomeva no autoriza, dicen que lo hicieron, pero acá a la clínica no mandan la orden”, dice con preocupación y tristeza Marisol, quien espera que las directivas de la EPS se conduelan de su caso.

“Esto es muy duro, trato de ser fuerte por mi hijo, pero esto es una bomba de tiempo, por eso espero que autoricen lo más pronto posible el traslado”, indicó.

El proceso

Marisol indica que desde la primera ecografía que le realizaron en el mes de marzo salió que su bebé tenía este pequeño problema, después de esto, se supone que debía ser valorada para que le mandaran un tratamiento pero nada de esto pasó.