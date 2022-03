¿Béisbol sí y fútbol no? Protesta en el campo de Martínez Martelo

“Nosotros tenemos 20 años entrenando en el campo de béisbol, pero ahora que el Ider lo arregló está cerrado para nosotros, no nos dejan usarlo, no podemos practicar. Lo curioso es que los equipos de béisbol sí tienen permiso para usarlo y llevan dos meses jugando normalmente, con los que hacemos parte del fútbol hay discriminación, no entendemos por qué ellos sí y nosotros no”, expresó el entrenador Héctor Bustillo Tinoco, agregando que han solicitado los permisos al Instituto Distrital de Deportes y Recreación, Ider, pero solo han obtenido negativas.

“El llamado que hacemos es que nos den el espacio de siempre porque se trata de niños del barrio, de esta misma comunidad y sectores vecinos, necesitamos usar el campo porque no tenemos dónde más entrenar”, finalizó Bustillo.

El abogado Nausícrate Pérez, invitado a la manifestación, señaló que del estadio de béisbol infantil de Martínez Martelo se benefician varios clubes no solo de béisbol o fútbol, sino de kickbol y otras disciplinas deportivas, por lo que solicitó al Ider resolver cuanto antes la situación.

“Ese escenario deportivo recibe niños de Bruselas, La Esperanza, Barrio Chino y otros alrededor, es necesario que el Ider dé una respuesta coherente”, sostuvo el jurista.

Cabe recordar que los trabajos de remodelación del estadio tuvieron una inversión de casi 450 millones de pesos ($449.073.132) y estuvieron a cargo del Consorcio Deportivo Urbano. El contrato consistía en la cimentación e instalación de lona de protección, levantamiento de muros nuevos para cerramiento del estadio e instalación de una nueva malla. Además del cerramiento, el mejoramiento del campo debía contemplar el arreglo del alumbrado, ajustado a las especificaciones normativas RETIE- RETILAP; disposición de servicios, adecuación del área de Juego y de las graderías.