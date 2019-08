Boquilleros afirman que no participarán en comicios si no les solucionan el tema de la vía

Aislados. Así afirman los boquilleros que quedaron tras la entrada en operación de la doble calzada del Viaducto del Gran Manglar. Para exigir una pronto solución a este problema, los habitantes del corregimiento realizan desde las 6:00 de la mañana una caminata en la Vía del Mar para llamar la atención de la Administración Distrital y del Gobierno nacional. Como una forma de presionar a las autoridades para que habiliten prontamente una vía de ingreso al pueblo, los manifestantes dijeron que no participarán en los comicios del próximo mes de octubre.

“Somos un pueblo ancestral que no está en contra del progreso de la ciudad, pero no podemos permitir que nos atropellen nuestros derechos. El Gobierno no puede pasar por encima de nosotros, no puede inaugurar una vía con bombos y platillos mientras ignora el aislamiento en el que ha quedado una población a causa de esa obra”, expresó Yanelsi López, una de las participantes de la marcha.