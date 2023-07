¿Buscando trabajo por fuera? Pagan $16 millones a cuidador de gato profesional

Algunos cartageneros, en busca de mejores oportunidades de empleo buscan salir de la ciudad, ya sea para trabajar al interior del país, o en el exterior. Muchos toman la decisión de abandonar sus carreras y realizar otras tareas que pueden desempeñar en otro país, por tentadores precios. Lea también: ¿Busca trabajo? Embajada de EE.UU. abre vacante en Cartagena: no exigen inglés

Sin embargo, las cosas no están tan mal como antes, o al menos eso es lo que indican las estadísticas. A términos generales, el desempleo en Colombia bajó en abril, según informó el DANE. La entidad reportó un aumento en la población ocupada. En ese sentido, la embajada de los Estados Unidos en Colombia abrió recientemente una convocatoria de ofertas de empleo para trabajar en su sede en Bogotá.

Vivía aquí y ahora trabaja en el exterior: cuenta cómo le ha ido

El Universal contactó a Eneyda Castro, una joven que residía en el municipio de Arjona Bolívar, y nos contó cómo ha logrado hacer una vida en el exterior. “Un colombiano que viaja al exterior definitivamente tiene la ventaja de vivir una vida más cómoda en cuanto a la posibilidad de utilizar el dinero no solo en gastos estables (renta, luz, agua, internet, etc) sino que también tiene un poco más la facilidad de ahorrar para conseguir sus metas, ya sea que estas sean para realizarlas en Colombia o dentro del mismo país que está residiendo, y también darse uno de otro gusto, esto claramente si sabe administrar sus finanzas”.

No todo es color de rosas

La arjonera dejó claro también los aspectos complejos: “Claramente, todo no es color de rosa, en este país el trabajo es duro, puede ser agobiante, y estar lejos del lugar que lo vio nacer te hace replantear muchas cosas, pero en mi experiencia, sí vale la pena aventurarse a conocer más allá de Colombia, y no sólo por lo económico, sino también porque te abre los ojos a un mundo diferente, lleno de culturas de todas partes del mundo, y creo que eso enriquecedor. En cuanto a si se gasta más o no que en Colombia, todo es relativo, aquí como ganas gastas, depende en que estados te encuentres, la vida es más cara o más barata, pero tengo entendido que si en un estado es más costoso vivir, vas a ganar más en el trabajo que realices”.

Finalmente agregó: “En los estados que son caros, la renta usualmente es lo más costoso, comprar una casa no es tan fácil, la comida es más costosa... es como por ejemplo Cartagena, como es ciudad turística todo es más caro, igual acá”.