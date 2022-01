Buseteros de nueva ruta de Zaragocilla están siendo multados

El DATT dio a conocer que les habían ofrecido 12 rutas de TPC para que los conductores hicieran las solicitudes y pudieran continuar trabajando en la prestación de este servicio, pero aún no han recibido ningún documento formal.

“La entidad tiene a disposición un equipo humano para acelerar el trámite de este documento necesario para cubrir el recorrido de una ruta de servicio público colectivo”, comentaron.

La denuncia

Los conductores de esta nueva ruta denuncian presunta persecución: “Es una persecución que tienen contra nosotros. La ruta 31 está totalmente constituida y no está muerta, no está chatarrizada y ahora no nos dejan circular porque no tenemos operación. Ayer en el tránsito nos dieron un permiso para que circularan ocho días mientras solucionaban ese problema. El tránsito está inmovilizando los carros y haciendo comparendos”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Bocagrande, Andrés Rico, manifestó que ese sector no resiste más vehículos.