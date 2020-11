Cambios en APP para expedición del galeón San José estarían antes de 2021

¿En qué va el proceso?

De acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, el “silencio” está sustentado en que la pandemia paró un poco el proceso de reajuste contractual, pero “antes de que termine el año tendremos todas las definiciones legales bajo la nueva modalidad del galeón”.

“Todo el sitio del naufragio es considerado como una unidad Patrimonio Cultural de los colombianos, eso implica que lo que se había pactado antes con los ingleses ya no se puede hacer y toca cambiar toda la estructura de la APP porque no se pueden llevar ni una astilla del galeón, eso es patrimonio imprescriptible e inalienable, es decir, no se puede entregar nada para ningún propósito distinto. Esto es para que los colombianos lo conozcan y sea parte de la historia”.

Añadió que para el nuevo proceso no se hablará de rescate sino de expediciones arqueológicas.