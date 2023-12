Campesino encontró cerámica de mil años en San Jacinto

No estaba muy convencido sobre qué tipo de pieza era, ni para qué fue usada en el pasado. En la vereda donde vive las redes de telecomunicaciones son escasas y a duras penas llega la señal en los celulares.

Este campesino bolivarense no podía creer lo que sus ojos estaban viendo, tenía en frente suyo un rodillo de cerámica. Esto no era simple casualidad, porque su tierra, el corregimiento de Bajo Grande, es un territorio que en tiempos precolombinos fue ocupado por los indígenas Malibú, los mismos que le dejaron una herencia musical invaluable a San Jacinto.

Jorge pudo haberse quedado con ese tesoro para él solo, ubicarlo en la sala de su casa, aunque no tuviera respuestas sobre la extraña y misteriosa cerámica que no dejaba de ver una y otra vez. Pero no lo pensó dos veces y metió la pieza en su mochila, ¿con qué destino? Viajar a San Jacinto para llevársela al día siguiente a los expertos, le picaba la curiosidad por saber qué había encontrado.

***

Tras una larga travesía Jorge llegó por la mañana al Museo Comunitario de San Jacinto. Tocó la puerta del lugar, la mochila la tenía empuñada con fuerza, como un león que custodia una presa preciada.

Una mochila desgastada era el refugio de ese tesoro que hasta ese momento solo él conocía.