¡Caos! Camioneros siguen bloqueando vías en Cartagena

Los trancones son descomunales en la mañana de este miércoles en la vía a Mamonal y vías aledañas a causa del bloqueo que los camioneros realizan en el peaje de Ceballos.

El gremio de transporte de carga urbano está decidido a presionar con fuerza para que el Gobierno gestione el desmonte definitivo de los peajes en la ciudad.

Desde que se conoció el lunes la respuesta negativa de la Concesión Vial a la solicitud que hizo el alcalde William Dau de levantar las talanqueras para permitir el paso sin cobro de los vehículos de categoría 3, 4 y 5, los camioneros anunciaron la toma del corredor de carga y así lo están cumpliendo. Lea aquí: El Comité de Transportadores de Carga anuncia bloqueo indefinido

Desde las 6:00 de la mañana de ayer están apostados en las casetas impidiendo la movilización de los vehículos en esta importante vía; comenzaron con una marcha lenta que al paso de las horas se fue transformando en un bloqueo absoluto.

En la protesta de los transportadores de carga urbanos de Cartagena hay decenas de conductores de camiones pesados que no son partícipes de estas vías de hecho, pero que se encuentran “estáticos” en el corredor porque no tienen oportunidad de movilizarse y seguir su ruta. Tal es el caso de Víctor Delgado, quien llegó a la capital de Bolívar ayer a las 6:30 de la mañana y alcanzó a descargar, pero no ha podido continuar con su plan de viaje. Desde ayer está atrapado en el trancón por lo que le tocó pasar la noche allí y dormir a la intemperie.