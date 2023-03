Cartagena 2100, la catástrofe medioambiental que urge controlar

Álvaro Royo.

Y subrayó: “La falta de acciones es el enemigo a vencer, más que el mismo calentamiento global. A esta inacción de la administración hay que sumarle que el mismo 4C es insuficiente en las medidas que sugiere tomar, habla de muchos lugares comunes y deja en manos de las comunidades parte de la solución, cosa que lo hace más difícil de ejecutar”.

“El PIGCC-4C es más que una hoja de ruta. Lo que percibo cuando lo leo es un ejercicio académico de buenas intenciones, pero no un proyecto serio estructurado y con propuestas específicas en valor y en tiempos de ejecución, con elementos vinculantes y con acciones legales si no se llegaran a cumplir en sus tiempos. Quizá el sistema legal colombiano no lo permita, pero en esto del clima tenemos que estar comprometidos y disciplinados para no seguir en estudios y planes que por no tener dientes y leyes que obliguen a cumplirlos jamás llegan a concretarse”, agregó.

Por su parte, Javier Mouthon precisó que en el PIGCC-4C no se encuentran detalles de obras, sino estrategias y planes de acción a seguir por la ciudad para enfrentar el cambio climático. “Este plan es un instrumento a través del cual la Alcaldía puede definir las medidas necesarias para la adaptación y mitigación del calentamiento global, pero no se van a encontrar detalles de las obras de infraestructura gris, verde o azul por realizar”, explicó Mouthon.