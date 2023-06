Cartagena 490 años: el objetivo es trabajar juntos

Y es que Juan Diego Mejía, presidente de Esenttia, indicó que los principales retos que tiene Cartagena son el cambio climático y, por supuesto, la inequidad que existe, por lo cual afirmó que es necesaria la unidad para superar estos retos.

“Hay una población vulnerable con unos ingresos que no son los adecuados para ellos y con una esperanza de vida que no es la mejor. La administración distrital, la Gobernación, los empresarios, congresistas, Concejo, los gremios, la academia, si no trabajamos juntos no vamos a poder resolver los grandes problemas de la ciudad. Seguiremos como estamos teniendo islas de éxitos, pero esa no es una ciudad exitosa”, dijo.

En este punto, Ezequiel Quintero, gerente de Ingresos y Regulación de Afinia, destacó que también se requiere del concurso de las comunidades para poder desarrollar los proyectos, es decir que exista su disposición también de ser parte del desarrollo de la ciudad.

De hecho, Martha Lucía Noguera, presidenta de la Junta Directiva de Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar indicó que hoy existe una brecha entre las competencias que se requieren para trabajar en el sector turístico y las que existen en la realidad. “Creo que uno de los retos es convencer a las personas de que el turismo da oportunidades de vida y de enriquecimiento a las personas. Debemos incidir en las juventudes”, dijo.

El otro reto, para ella, está en seguir impulsando a Cartagena como destino a través de su desarrollo social y ambiental. “Nosotros no vendemos hoteles sino un destino. Todo lo que el destino pueda mejorar va a impactar en el turismo”, resaltó Noguera.

Por último, el secretario general de la Alcaldía de Cartagena, Carlos La Rota, invitó a la ciudadanía a no ser ajena a la política y a apropiarse de lo público. “Lo público, que es de todos, lo tenemos que construir entre todos, con todas las fuerzas vivas porque es a partir de ese diálogo que surgen las verdaderas soluciones que son las que se construyen de forma conjunta”, finalizó.

La primera infancia

Rosita Díaz De Paniagua, directora del Observatorio de Infancia y Adolescencia “Ángeles Somos”, dio una conferencia durante el evento sobre la importancia de que esta tradición fuera declarada como patrimonio inmaterial de la Nación y también sobre la necesidad de tener en cuenta a la primera infancia al pensar en el desarrollo de la ciudad.

“Los niños son el grupo humano más importante en la configuración de la nueva sociedad. Por eso, el reconocimiento de Ángeles Somos como patrimonio cultural de la Nación es un llamado de atención a la ciudad para redirigir su atención hacia la infancia y la adolescencia, hacia un verdadero desarrollo humano, social, sostenible y sustentable”, expresó Díaz De Paniagua.

Para la gestora, si se plantea una ciudad amiga de los niños, teniendo como base el cumplimiento de sus derechos, será posible avanzar como sociedad.

La ciudad región

El último panel del evento fue “Cartagena ciudad región: un ecosistema social, ambiental y urbanístico”, el cual fue moderado por Fanny Guerrero Maya, presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Nuevas y del Hidrógeno en el Caribe.

“Además de ser un destino jalonador de su propio desarrollo económico, también nos hemos convertido en un epicentro de desarrollo regional, de país e incluso hacia el mundo”, dijo Guerrero Maya.

De esta manera aseguró que en Cartagena no solo existe el reto de organizar la ciudad sino de ver su lugar alrededor de esos municipios que hacen parte de su desarrollo en un concepto de ciudad región. Esta idea fue ampliada por el curador urbano 1 de Cartagena, Leopoldo Villadiego Coneo, quien explicó que hoy existe una constante interacción entre la ciudad y los municipios circunvecinos.

“Tenemos industrias, artistas, hoteles y una geografía propia de ciudad que tiene un potencial que no nos imaginamos lo alcanzable que puede llegar a ser. A Cartagena, desde el contexto de ciudad región, podemos mirarla como una ciudad nacional y global”, expresó Villadiego.

En este sentido, indicó que hay que seguir proyectando a la ciudad desde las distintas vocaciones que tiene, como la comercial, portuaria, industrial, turística y cultural. Y en este tema también se puso de manifiesto la importancia de contar con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado.

“No podemos dejar que la ciudad crezca de espaldas a la realidad que vivimos y nuestra propuesta es comenzar a cambiar lo que tenemos por lo que queremos y sobre todo, el tema del ordenamiento territorial. El Distrito nos está llamando a organizar el territorio a través del POT, que es la carta de navegación donde la ciudad se va a desarrollar”, indicó Antonio Aponte Torres, miembro de la Federación de Acciones Comunales, quien reiteró la disposición que tienen los comunales a ser parte del proceso de transformación que requiere la ciudad.