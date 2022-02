Cartagena al tablero: así les fue a los colegios en las Pruebas Saber 11°

La situación en Cartagena

“Esto nos motiva a continuar en esa mejora y buscar que la calidad de nuestros estudiantes sea la mejor, no solo pensándola desde grado 11° sino en todos los niveles educativos”, agregó Lombana.

Áreas de refuerzo

Persisten las brechas

Por su parte, Miguel Pérez Márquez, presidente del Sindicato de Directivos Docentes de Cartagena y Bolívar, y rector de la Institución Nuestra Señora del Carmen, indicó que la brecha va a seguir existiendo siempre y cuando el Gobierno no crea en la educación pública.

En este caso, afirma que es necesario que el Gobierno se comprometa a mejorar todos los elementos que hacen parte del proceso educativo de los colegios públicos.

“Se deben dotar a las escuelas de tecnología, crear ambientes dignos y agradables y fortalecer el Plan de Alimentación Escolar, hay muchos niños que no tienen qué comer”, dijo.

Adicionalmente, se le debe prestar atención al transporte escolar. “Hay papás que por falta de recursos no mandan a sus hijos puntual y diariamente porque carecen de transporte. Esto es algo que no se ve en el sector privado. Hay estudiantes que ya tienen en su agenda que los ‘viernes sin moto’ no van a clase porque el transporte informal es el más económico”, apuntó.

Denis Franco, rectora de la Institución Educativa de Islas del Rosario, manifestó que en el caso de los colegios del área rural son las mismas condiciones las que perturban el aprendizaje de los estudiantes.

“En un colegio privado las diferencias son abismales. No es lo mismo un niño que estudia en un salón donde no hay luz y los techos y paredes se están cayendo a un niño que estudia en un aula climatizada”, manifestó.