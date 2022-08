“Cartagena no tiene dinero para construir puentes”: Dau

Por su parte, Federico De la Rosa, presidente de la JAC de Manga aseguró que la manifestación se realizó en completa normalidad y sin alterar el orden público. La comunidad no descarta realizar nuevas movilizaciones para exigir al Distrito la implementación de acciones concretas.

Los residentes del barrio Manga realizaron en la tarde del 3 de agosto, una protesta para exigir al gobierno de William Dau respuestas a las múltiples problemáticas que aquejan a su comunidad, entre las que se encuentran las intervenciones a los puentes de acceso. Ese día, los residentes aseguraron que si el Distrito no respondía sus peticiones, iban a bloquear nuevamente. (Lea: “El arreglo de los puentes es urgente”: vecinos en Manga y Getsemaní)

Respondió Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau aseguró que la ciudad no cuenta con los recursos para construir nuevos puentes y que lo que se está realizando son adecuaciones. “Hacer un puente nuevo cuesta más de $40 mil millones y no tenemos de dónde sacar la plata. Lo que están haciendo son arreglos provisionales. Por más protestas que la gente haga no hay dinero para construir los puentes”, dijo el mandatario.

Llamado de la comunidad

Los resultados del estudio patológico realizado a siete puentes de Cartagena sigue causando reacciones en la ciudad. Vecinos de Manga y Getsemaní elevaron una voz de alerta a la administración de William Dau para que se prioricen las obras de reparación de estas estructuras, en especial en los puentes Las Palmas y el Heredia viejo.

“Estos son estudios que no podemos desconocer y que se realizaron a raíz de una denuncia hecha por la JAC de Manga por el mal estado de la estructura de soporte del puente Las Palmas. Luego llevamos la misma denuncia al Concejo y todavía no se logra una solución”, aseguró Julio Romero, miembro de la JAC de Manga.

Según la más reciente evaluación y clasificación, los puentes Heredia (viejo) y Las Palmas requieren ser demolidos, ya que la mayoría de sus elementos (carpetas, juntas, vigas, losas, estribos) están en condición “grave”, es decir, necesitan “atención inmediata”.