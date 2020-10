Casi $500 millones deben a los anestesiólogos de la Maternidad

Como consecuencia de la falta de pago de sus salarios, un grupo de más de diez anestesiólogos de la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo, agremiados en el Sindicato de Anestesiólogos Unidos (Anestesun) tomaron la decisión de suspender la ejecución de su contrato colectivo laboral por justa causa atribuible al empleador, en este caso, la clínica Maternidad.

“La causa es el incumplimiento del propio contrato, hay unos términos muy bien establecidos donde está el pago y la oportunidad de pago y hay un atraso de seis meses. Este es un tema recurrente porque el año pasado también tuvimos que suspender por el mismo motivo”, indicó Roque Palomino, representante de esta asociación.

Fue por este motivo que desde el sábado pasado, mujeres embarazadas que acudieron a la clínica en búsqueda de atención no pudieron ser atendidas, sin embargo a partir de ayer lunes, el centro hospitalario activó un plan de contingencia con su personal de planta para continuar con la prestación de los servicios. (Lea aquí: Maternidad Rafael Calvo reanuda atención a embarazadas)

Palomino informó que desde principios de octubre se le había notificado tanto a la misma Maternidad como al Dadis y a los entes de control de esta situación, y fue el pasado 24 de octubre que la suspensión se hizo efectiva. En total, a corte del mes de agosto e incluyendo vigencias de 2019 son $445.215.333 los que le deben a este personal, a lo que también se le deben sumar aproximadamente $50 millones de los meses de septiembre y octubre.

“Además de esto no vemos soluciones a corto plazo. La Maternidad está mal, solo está funcionando a un cuarto de máquina si no es menos y no se avisora en el mediano o largo plazo que se pueda normalizar su gestión. Lo que estamos haciendo es hacer esta crisis pública y la única manera es suspendiendo con justa causa”, señaló el anestesiólogo, que también denunció que incluso hubo dos meses durante la pandemia que trabajaron sin tener contrato.