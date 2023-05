Cierran investigación contra Dau y otros funcionarios por caso Aquarela

La decisión fue dada a conocer a través de auto del 8 de Mayo de 2023, de la Procuradora delegada Primera para la Vigilancia Administrativa, Sonia Patricia Téllez Beltrán, donde se indica: “Considera este despacho que no puede endilgársele responsabilidad disciplinaria a los funcionarios de la Alcaldía de Cartagena, vinculados a la investigación disciplinaria y, por tanto, procede la terminación de la investigación disciplinaria a su favor, porque si bien es cierto a la fecha de esta providencia no se ha logrado cumplir la orden de demolición de la torre 1 del edificio Aquarela, ello no ha sido por la desidia o negligencia de las autoridades distritales ni nacionales, encargadas del asunto”, precisa el fallo.

“En lo concerniente al gobierno de Salvemos juntos a Cartagena, precisa que, pese a la renuencia de Promotora Calle 47 SAS, constructora del proyecto, a restituir el espacio público ocupado indebidamente por ella torre, la administración ha realizado todas las gestiones necesarias para cumplir la medida que fue ordenada en 2018 por la Inspección de Policía 2 de Cartagena”, indicó la Alcaldía a través de un comunicado.