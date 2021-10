Clarificación de tierras tiene frenado el desarrollo de Arroyo Grande

“Tengo hijos, esposa, vivo con mi madre, pago arriendo y me toca solucionar con lo que me salga en el día. Me dicen ‘colabórame aquí’ y yo voy allá, vivo es del rebusque y la mayoría estamos así”, comenta.

“La clarificación de tierras la hace la ANT con el fin de que sepamos cuál es el número de hectáreas que tenemos en nuestro territorio. Solo queremos que agilicen el proceso porque nuestra situación es bastante caótica, no tenemos fuente de trabajo, la agricultura es nuestra base primordial y no tenemos ayuda ni del Distrito ni del Gobierno nacional”, añadió el presidente de la Junta de Acción Comunal, Francisco Romero.

Un peaje que no ayuda

Necesidades insatisfechas

Una vez la clarificación de tierras pueda darse, la comunidad espera que su calidad de vida mejore, comenzando por sus fuentes de ingresos. Además, piden más inversiones para su corregimiento, donde se vive con muchas carencias.

“Todavía es la época en que no tenemos ni agua potable porque la que tenemos aquí de un pozo no es apta para nuestro consumo; no tenemos gas y una pimpina vale entre $60 mil y $75 mil. Al no tener ingresos, lo que hacemos muchos es trabajar la agricultura con las uñas. Estamos viviendo aquí en Arroyo Grande y no sabemos cómo lo estamos haciendo”, agregó Romero. (Lea aquí: Arroyo Grande reclama por agua potable)

Adicionalmente, manifestó que no tienen calles pavimentadas y que el servicio de salud también es precario por la lejanía y por no tener un médico las 24 horas. “Llevo la cuenta. Se han muerto once personas antes de pasar el peaje porque, como es un peaje tan caro, le piden a uno $150 mil y hasta $200 mil. Por eso toca prestar plata y mientras tanto se muere la persona”, dijo el dirigente comunal.