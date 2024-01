Comité Antipeajes se pronunció tras anuncio del alcalde de “tumbar” las casetas

Estas fueron las palabras del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay el pasado 29 de diciembre en el parque de Bruselas, en medio de la entrega del bastón de mando por parte de los comunales. Las afirmaciones alegraron a los presentes, pues aseguraban que la presencia de las casetas de peajes podía generar incertidumbre en los cartageneros que a diario transitan por el Corredor de Carga. También le puede interesar: “El alcalde nefasto no me entregó el bastón, pero lo hizo la comunidad”: Dumek

"La primera orden que se le entregó al secretario de Infraestructura es que al precio que sea, que me eche al piso las casetas de peajes que aún persisten".

“Felicitamos al alcalde Dumek Turbay porque la finalidad de nuestra lucha era eliminar los peajes internos de Cartagena, ya que fue un fracaso como modelo de financiación para nuestras vías. Si tumbar las casetas termina en buenos términos es un triunfo para Cartagena y nosotros”, dijo Barreto.

Por su parte, Óscar Bonilla, quien se denomina fundador del Comité y que lleva más de 18 años luchando para el desmonte de los peajes, aseguró que el anuncio del alcalde es apresurado.

“Yo fui testigo del único peaje que se ha eliminado en la actualidad en Cartagena, que fue el de Vikingos. Yo corrí con esa acción popular. Ese peaje se eliminó de abajo hacia arriba, pero el pueblo no va a tumbar eso de arriba a abajo, Eso es un peligro. El alcalde no puede incentivar al pueblo a un desorden público. Nosotros que somos los activistas no o podemos permitir”, indicó Bonilla.

Y agregó: “Le hemos pedido paciencia al pueblo de Cartagena. Ahí nadie está pagando un peso actualmente. Hemos logrado una proeza que no la ha logrado nadie en el mundo. Ellos -Convial- tienen que devolver un excedente de dinero que está alrededor de $10 mil millones. Los dueños de estas casetas dicen que estas cuestan $15 mil millones y por eso interpusieron una medida cautelar. Si el pueblo tumba eso, ellos no van a devolver el dinero en excedente”.

Bonilla precisó que antes de tumbar las casetas se debe liquidar el contrato: “Cuando se liquida el contrato ya todo queda muerto. La concesión tiene que entregar la vía en buen estado, tienen que entregar unos predios, un dinero excedente que cobraron de más. Lo menos importante ahora es tumbar las estructuras”.