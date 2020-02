“Como Cartagena, el 90 % de municipios de Colombia tienen un POT desactualizado”

El año pasado no fue sencillo para el Gobierno, pero ¿cómo fue el año de Minvivienda?

¿Qué hará el Gobierno para que el segmento VIS siga fuerte y reactivar el No VIS?

- Para consolidar el segmento VIS y reactivar el No VIS, en el Ministerio hemos diseñado una completa estrategia con cuatro medidas. Una de ellas, para consolidar la vivienda VIS, consiste en garantizar los recursos de los subsidios de “Mi Casa Ya”, “Semillero de Propietarios” y “FRECH VIS” hasta 2025 a través del CONFIS y el CONPES 3977.

¿En qué consisten las demás medidas?

- La segunda medida es un ajuste a los topes de precios de la vivienda VIS y VIP, lo cual es fundamental para impulsar la oferta de vivienda en estos segmentos. Otra medida es la concurrencia de subsidios del Gobierno y las Cajas de Compensación Familiar, que facilita el cierre financiero de los hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV. Las familias podrán ahora recibir hasta 50 SMMLV entre ambos subsidios, es decir, algo cercano a los $44 millones.

¿Y para las No VIS?

- Para la reactivación del segmento No VIS, la idea es permitir que las entidades puedan financiar hasta el 90% del valor de la vivienda No VIS. El Fondo Nacional del Ahorro y las entidades bancarias han creado productos hipotecarios para ello, de manera que para muchas operaciones ya no se necesita tener el 30% del valor de la vivienda como cuota inicial, sino solo el 10%.

¿Para 2020 a qué subsidios podrán aspirar los colombianos? ¿Qué metas tiene el Ministerio?

- Impulsaremos aún más el programa “Mi Casa Ya”, mediante el cual esperamos otorgar cerca de 32.689 subsidios. “Semillero de Propietarios” estará disponible para las familias que quieran adquirir vivienda a través del ahorro y esperamos otorgar 25 mil subsidios. Con “Casa Digna, Vida Digna” esperamos darles soluciones a las familias que tienen casa propia, pero que sus pisos, cocinas, baños, techos o paredes están en malas condiciones. Esperamos que 111.135 hogares se beneficien.

El Estado tiene una deuda histórica con los municipios de Bolívar en temas como vivienda digna, agua potable y alcantarillado ¿qué proyectos tiene el Gobierno para 2020?

En lo corrido del Gobierno Duque, en el departamento se han asignado 2.319 subsidios de “Mi Casa Ya”. Esto implica un aumento en el ritmo de asignación, pues en los cuatro años anteriores en Bolívar se asignaron solo 1.754 subsidios. Asimismo, estamos implementando nuestro programa de mejoramientos de vivienda y barrios “Casa Digna, Vida Digna”. La inversión para estos mejoramientos es de $20.000 millones para beneficiar a 2.000 hogares en 4 barrios de Cartagena. El Distrito aporta $10.000 millones y el Ministerio otros $10.000 millones.

¿Y en agua potable y saneamiento básico?

- En Bolívar se encuentran cuatro proyectos en ejecución y un proyecto por contratar, los cuales suman una inversión de $133.086 millones; $37.806 millones con recursos de la Nación y $95.280 millones con otras fuentes de financiación. (Ver los proyectos en recuadro).

Cartagena tiene un grave problema de ordenamiento territorial ¿desde Minvivienda qué acompañamiento se le está haciendo al tema del POT?

- Desde el 2018 Minvivienda priorizó a esta ciudad para realizar acompañamiento técnico en el proceso de formulación del POT Moderno. Con todo el equipo técnico del Ministerio se ha venido haciendo seguimiento para el entendimiento adecuado de los productos técnicos entregados por el DNP y los documentos que requiere el nuevo POT para la ciudad.

¿Qué opinión tiene sobre esta situación en Cartagena?

- Es importante tener en cuenta que la responsabilidad de adoptar el POT corresponde al Distrito, por lo que hemos reiterado a todos los actores involucrados la necesidad urgente de contar con una hoja de ruta clara que no solo le dé continuidad al proceso, sino que permita aprovechar los insumos técnicos de POT Modernos. El interés primordial del Ministerio es lograr que Cartagena tenga en la mayor brevedad posible un POT acorde con las necesidades y requerimientos de la ciudad.

¿Qué otras ciudades tienen problemas con la actualización del POT?

- La desactualización de los Planes de Ordenamiento Territorial es un problema generalizado en los municipios de Colombia. De hecho, de los 1.103 municipios, cerca del 90% tienen sus POT desactualizados o en proceso de revisión.

¿Por qué esta crisis de ordenamiento territorial en Colombia?

- Algunos problemas asociados a los procesos de formulación, revisión o ajuste del POT son las dificultades en la concertación con las autoridades ambientales; la falta de rigor en la realización de los insumos técnicos como la cartografía, estudios de riesgo, clasificación de suelo y normatividad urbanística; falta de voluntad política; y los procesos inadecuados e insuficientes de participación y socialización.