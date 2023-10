Cómo es ser judío cuando se vive en Cartagena: la historia de Ali

Colombia en su Constitución se declara como un país laico. El artículo 19 garantiza la libertad de cultos; sin embargo, para el 2020, el 57% de los colombianos identifican el catolicismo como el credo predominante y el 21,5% profesaban “diversidad protestante” (categoría que agrupa a las confesiones cristianas, evangélicas pentecostales, protestantes y adventistas), según una investigación llamada “Diversidad religiosa, valores y participación política en Colombia”, desarrollada por Act Iglesia Sueca, World Vision, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y la Universidad Nacional de Colombia. Pero el país también está formado por varias razas y culturas que no son mayoría, y por lo que para los niños mestizos como Ali, las cosas son ligeramente diferentes.

“Soy judío y que me gustaría vivir en Israel”: Ali.

Ali es cartagenero, tiene 22 años y estudia derecho. Su padre es colombiano de ascendencia judía de Israel, mientras que su madre es colombiana nata. Sus bisabuelos migraron a Colombia y distintas partes de Latinoamérica después del holocausto. Comparten la cultura judía por parte del legado de su padre. ¿Cómo es nacer o crecer aquí en Cartagena o en Colombia siendo una persona judía o que comparte la religión judía, sus creencias o su ideología? Nacer en Cartagena o en Colombia siendo una persona judía es un poco complicado. No estudié en un colegio judío y mis amigos eran la mayoría católicos, hasta hoy en día lo son. Mis bisabuelos fueron sobrevivientes del holocausto y mi papá es judío; sin embargo, mi madre nació y se educó en la fe cristiana y gracias a eso también puedo compartir lo que es la religión cristiana, pero me siento cómodo o más libre siendo una persona judía. Lea además: El relato de Keylis, que cruzó de Cartagena a EE.UU por el Darién Me ha pasado que en Cartagena, durante un viaje, cuando estoy en la calle, en algún grupo o la universidad, sale el tema y comento que soy judío y que me gustaría vivir en Israel. Entonces me pongo a observar las caras de las personas y no sé, a veces noto una expresión de asombro, de rechazo o incluso paranoia al momento de escuchar de dónde vengo o mi descendencia.

¿Cómo celebran las fechas judías en Cartagena? Aquí no se celebran, o sea, simplemente no es algo que sea reconocido aquí; sin embargo, mi hermano mayor tuvo su Barniz bat, que es una celebración significativa judía cuando el joven alcanza cierta edad y ya es responsable de sus acciones. También celebramos el Shabat, que el séptimo día o día de descanso. En Cartagena hay ciertos puntos o ciertas sinagogas, que así se le llama a las iglesias de los judíos, que ya están adoptando las celebraciones judías. Con relación a tu identidad o cultura, ¿te llegaste a sentir mal en tu niñez? A los niños judíos desde muy pequeños se les inculca mucho las enseñanzas de los cinco primeros libros de la Biblia, que son los libros de Moisés, esa es la Torá, la cual es nuestro libro y de donde nosotros tomamos nuestras enseñanzas. Entonces yo muchas veces participaba o trataba de enseñarles a ellos lo que a mí me enseñaban. Tuve muchos episodios donde por emoción quise expresarles a ellos algunas cosas que he aprendido de la religión judía, y pues eso fue motivo de risas, rechazo, de pronto algún tipo de bullying, pero son cosas que uno cuando crece ya va entendiendo y, aunque no sea correcto, lo normaliza un poco.