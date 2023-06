Compradores de apartamentos en El Campestre denuncian anomalías contractuales

“Las denuncias son contra la constructora UT Viscar porque no quiere esperar que el Gobierno nos entregue los subsidios. Este proyecto era para el 2019 y nosotros sí pudimos esperarlos a ellos por más de cuatro años, hubo aplazamiento de las prórrogas más de siete veces para la firma de las escrituras. A algunos compradores se les vencieron los subsidios y por eso ahora están en mora, pero la constructora está desestimando esos subsidios”, señaló.

Uno de los manifestantes, que pidió reserva de su identidad, aseguró que ya hay una torre lista pero no tiene cerramiento ni ascensores, por lo que sus habitantes quedan expuestos a actos de inseguridad. Lea: Compraron en este edificio de El Campestre y no se han mudado por un canal

Bahía San Carlos se encuentra en la esquina de la entrada principal del barrio El Campestre, frente a Prosegur. Son cinco torres de apartamentos, de las cuales apenas se está entregando la primera. Lea: ¿Se van o se quedan las letras en Blas de Lezo? Sepa qué pasó en la audiencia

Las quejas también son porque dicha torre no tiene cerramiento, no cuenta con lobby, no tiene ascensores, y aparte hay un alto costo por la cuota de administración que se incrementa todos los meses.