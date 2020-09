“Con Afinia las personas podrán comprar energía de forma prepago”

A partir de mañana se cierra el capítulo de Electricaribe y arranca la operación de energía eléctrica en la Costa las empresas Afinia y Aire. (Lea aquí: “Hoy empieza el cambio en la energía de la Costa”: Duque) La primera empresa es una filial del Grupo EPM que estará a cargo de los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 13 municipios de Magdalena, que ayer fue presentada formalmente por el presidente Iván Duque. El hecho ha generado gran expectativa entre los habitantes de estos departamentos, quienes vislumbran con este cambio el fin de una era de quejas y mal servicio, para pasar a tener un servicio de energía de calidad. En entrevista con El Universal, Blanca Liliana Ruiz Arroyave, gerente de Afinia, contó qué trae la compañía antioqueña para la región y cuáles son las proyecciones a corto y mediano plazo. ¿Qué es Afinia y quiénes la conforman? Afinia es la nueva empresa del grupo EPM que inicia operaciones el primero de octubre atendiendo los departamentos de Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y 13 municipios del sur del Magdalena. Afinia es una compañía nueva, es constituida por ocasión del proceso que adelantó el Gobierno con la venta de Electricaribe. La empresa se constituye con una venta de acciones con ocasión de este proceso. EPM es el dueño en su totalidad, pero, es el propietario del 85% de las acciones y el 15% van a ser propiedad del grupo filial de EPM. Esta es la quinta filial de distribución de energía eléctrica que tenemos en el país, la octava en Latinoamérica. Hace unas semanas se conocieron algunas dudas sobre si entrar o no a operar el negocio en la Costa ¿qué pasó? Nunca hubo inquietud en cuanto a llegar, y en su época a participar en la convocatoria y en la subasta, no podemos decir con certeza qué pasó, pero sí puedo decir que el compromiso era firme, para nosotros es histórico, es un hito para nosotros, por supuesto también para la Región Caribe y para el sector eléctrico. Vamos a resolver un problema mayúsculo para el sector eléctrico. ¿Qué encontraron en el empalme con Electricaribe? Lo que nosotros quisiéramos es romper la historia y enfocarnos en el futuro. Pero respondiendo esa pregunta, encontramos lo que ya se sabe, un sistema muy degradado y vulnerable, un rezago en inversiones alto, de hecho no fue que lo encontramos en el empalme, cuando nos presentamos ya lo habíamos estudiado y teníamos pleno conocimiento de causa, con mi llegada vamos a precisar muchas otras cosas. Encontramos lo obvio, un rezago en inversiones muy grande, que tiene consecuencias naturales, una mala prestación de servicio, no confiabilidad y propicia las conexiones de manera irregular. Encontramos practicas de operación y mantenimiento y una atención al usuario susceptibles de mucha mejora. ¿Cuál es el plan de inversiones para mejorar el servicio? Vamos a invertir alrededor de 10 veces lo que históricamente se ha invertido, son $4 billones los primeros cinco años y más o menos lo mismo en los siguientes cinco. Obviamente una compañía tiene que invertir toda la vida, pero esta es la inversión que nos hemos fijado en los primeros años. $3,7 billones será en infraestructura eléctrica y el resto en tecnologías de la información y tecnologías de la operación. subestaciones, líneas de alta tensión, redes de distribución; hacer la red menos vulnerable, para que la gente se pueda conectar de la manera adecuada, reposiciones, sustitución de la estructura actual, ampliación, porque la demanda crece más que a nivel nacional, es bastante integral el plan de acción y de inversiones.

¿Qué va a pasar con los trabajadores que había en Electricaribe? ¿conservarán esos empleos o se traerá personal nuevo? Sin la gente no podemos trabajar, la idea es traer el ADN del grupo EPM, esa es la expectativa que tiene todo el mundo y a eso estamos acostumbrados nosotros. EPM contempla enormemente su recurso humano, lo valora, primero porque es un ser humano que hay que valorar, además porque entendemos que si ese ser humano no está bien, pues no va a hacer su tarea bien, no va a poder atender a sus clientes en buena disposición, de buen genio, etc. Con la división de la empresa se reparte el personal de manera equilibrada de tal manera que ninguna de las cosas quede descubierta en ninguno de sus procesos. Nosotros recibiremos 1,084 empleados de todas las áreas. De esos, 684 son vinculados, esos pasan con sustitución patronal plena, se les conserva y se les respetan todos sus derechos; los restantes, eran contratados tercerizados, con eso ya estamos en proceso de vincularlos, porque entendemos que tienen procesos críticos y nos interesa que la gente esté contenta, que esté comprometida, que ame la empresa, que Afinia que es la marca, la lleven tatuada en el alma y en la sangre. Claro, eso no obsta para que nosotros contratemos actividades, se va a generar empleo, aún no tenemos definidos cuantos, pero se va a generar mucho empleo. Estamos seguros que cambiando de dueño y con un empleador como es EPM, ellos también van a estar felices, van a responder y hacer la tarea con nosotros y eso es lo que necesitamos. Desarrollaremos proveedores, trabajaremos con los proveedores de la región, esto no significa que no podamos contratar por fuera de la región, pero sí tratamos de fortalecer ese relacionamiento. Una de las mayores inquietudes de la gente es qué va a pasar con la tarifa ¿será más alta o más baja? En este momento no puedo decir exactamente cómo se van a comportar las tarifas mes a mes, día a día, pero hay un total compromiso para que haya un manejo eficiente del consumo, porque uno se puede hacer responsable de que su consumo pueda ser ordenado, eficiente. Le apuntamos a que los hogares y las personas se vuelvan responsables y aprendan a gestionar su consumo, eso es lo primero, eso hay que trabajarlo y mucho, porque si consumes ineficientemente y sin control, no hay lugar para que la tarifa sea razonable. Justamente por este rezago en temas de inversión, operación, mantenimiento, la verdad hay que comprometer recursos muy altos para que esto se nivele, y para poder cumplir la promesa de valor que es mejorar la prestación del servicio, eso no es gratuito. Ahora, no significa que los usuarios vayan a sufrir incrementos abruptos de tarifa, hay un compromiso y una condición del Gobierno, que las tarifas no fueran a quedar reventadas cuando llegaran los nuevos operadores. Trataremos de manejarla de la manera más prudente posible, difiriendo, que sean graduales, de tal manera que no haya un choque en los precios, pero no significa que vayan a bajar por ahora, porque se trae un rezago muy alto. Pero hay muchos hechos a favor, situaciones que van a suceder más adelante que van a ir aflojando la tarifa, haciendo que la tarifa ceda, y más adelante sí se observaran disminuciones. Pero eso no quiere decir que es que la tarifa va a bajar mañana que llegó Afinia, el grupo EPM y las tarifas se fueron al piso. Muchas personas creen que a partir del 1 de octubre ya no volverá a irse el servicio ¿qué se le puede decir a esas personas? “Es una utopia pensar que eso sucede así, nosotros podemos hacer que el servicio mejore, pero no de un día para otro, nada más por el tema del plan de inversiones. Es absolutamente imposible adelantarlo de un día para otro, entonces es imposible tener resultados de un día para otro, pero también porque para ejecutar ciertas inversiones hay que hacer suspensiones del servicio, entonces puede ser contraproducente en algunos momentos del tiempo, esperamos que se logre contrarrestar con las mejoras que vamos a hacer para que no sea muy traumático”.

Hidroituango

Con la entrada de la hidroeléctrica de Ituango se espera que a partir del 2022 y más allá, haya una disminución en el precio de la energía, lo cual ayudará a disminuir la tarifa de energía.

Planes para mejorar el recaudo

“Para el tema de recaudo tenemos estrategias comerciales que las hemos probado en los mercados en los que hemos estado, en Antioquia y las otras filiales, el tema del prepago, que es otra estrategia comercial, que puede que no sea novedad, pero acá no existe. Es un esquema absolutamente ganador y tiene bondades enormes, porque a diferencia de cuando uno compra en un supermercado, que para uno consumir tiene que pagar primero, o aquí lo normal es que primero consume y luego paga, con prepago se invierte: primero pago y luego consumo. Uno va y compra un pin y el usuario lo digita al medidor y empieza el consumo. ¿Cuál es la ventaja?, pues es que el sistema se ajusta al perfil de ingreso de los usuarios, especialmente de estratos bajos, porque para una persona de estrato alto no es problema, pero a una persona que vive del día a día es más difícil la cosa, si tiene 10 mil, 15 mil pesos, va y compra y eso le alcanza para comprar cierto kilovatios horas. Cuando entran en esa dinámica se autorregulan de una manera maravillosa, porque se vuelven conscientes de cómo consumen y ya saben que si apenas tienen 20 mil pesos y le alcanza para tantos kilovatios hora, los tiene que cuidar”, indicó Ruiz.

Corresponsabilidad