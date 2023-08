“Con lo que ha subido la gasolina puedo hacer un mercado”: quejas de taxistas

Sin embargo, en la mañana de este miércoles el ministro de Transporte, William Camargo, indicó en una entrevista con la FM que está descartada la tarifa diferencial para los taxistas. Lea: Atención: gobierno afirma que no habrá tarifa diferencial para los taxistas

“Con ese aumento, por el que me gasto 494 mil pesos más al mes, me alcanza para hacer un mercado para quince días para mi familia. Eso quiere decir que mi calidad de vida se me ha desmejorado. Todo el aumento lo tenemos que asumir los conductores. Se le suman las altas tarifas de producidos que tenemos que liquidar a diario y otras arandelas que nos toca asumir como conductores de servicio público”, señalaron.