Concejo pide información de obras de recuperación del Juan Angola

La citación va dirigida al secretario de Infraestructura, Luis Villadiego; Alicia Terril, directora general del EPA; Javier Gómez, capitán de Puerto de Cartagena; Angelo Bacci, director de Cardique y María González, gerente de Edurbe. También le puede interesar: ¡Una piscina gigante! Las medidas para que no muera el caño Juan Angola

También solicitó informar si estas “piscinas” están debidamente autorizadas ambientalmente en las resoluciones No 0302 del 9 de marzo de 2018 y la Resolución No 1409 del 17 de octubre de 2018 y resolución No 0114 del 25 de octubre de 2018 de DIMAR-CP5, y si estos actos administrativos se encuentran vigentes.

Les pidió anexar las certificaciones de Cardique y Capitanía de Puerto, en caso de estar autorizada el área de las “piscinas” se debe dar a conocer el soporte legal del permiso y el documento del propietario del lote.

Solicitó explicar si el convenio interadministrativo No 001 entre el Distrito y EDURBE S.A., se mantiene vigente para la contratación de las obras de relimpia del caño Juan Angola entre la pista del aeropuerto y el puente Canapote.